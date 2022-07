Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Apararii din Estonia si Letonia au semnat joi, in marja summitului NATO de la Madrid, o scrisoare de intentie privind achizitionarea in comun de sisteme de aparare aeriana cu raza medie de actiune.

- * „O brigada suplimentara” va avea sediul in Romania SUA isi vor consolida pozitiile militare in Europa pentru ca NATO sa poata raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim, a declarat ieri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei…

- Rusi isi intaresc pozitiile pe Insula Serpilor, completeaza unitatile cu noi forte si instaleaza noi sisteme de aparare aeriana acolo, potrivit imaginilpr din satelit publicate de OSINT.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, gazduieștei, vineri, Summitul Formatului București 9 (B9), care se va desfașura la Palatul Cotroceni. La eveniment participa șefi de state din Formatul București. Evenimentul este organizat la invitația președintelui Romaniei și a președintelui Republicii Polone,…

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantir”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian.

- Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko, a declarat sambata, la 'Radio NV' ca sisteme de aparare aeriana mai moderne vor fi desfașurate in curand in capitala ucraineana pentru a proteja locuitorii de atacurile aeriene ale rușilor.