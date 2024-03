Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat sambata apelul sau catre aliații occidentali pentru furnizarea cat mai repede cu putința de noi sisteme aeriene dupa atacurile rusești soldate cu cel puțin 11 morți, dintre care opt la Odesa.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continua demersurile in lume pentru a obține sprijinul necesar țarii sale in deficit de muniții in lupta contra invadatorilor ruși. RFI relateaza ca dupa o vizita in Arabia Saudita, Zelenski se afla de marți seara in Albania, unde miercuri a avut loc un summit…

- Polițiștii de frontiera ucraineni care lupta in direcția Herson au primit un lot de sisteme mobile de razboi electronic. Serviciul de stat al poliției de frontiera din Ucraina a anunțat acest lucru pe site-ul sau oficial. Aceste sisteme de razboi electronic sunt concepute pentru a contracara dronele…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la „modul de economie de razboi”, pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse. „Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni”, pentru ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri la Vilnius, capitala Lituaniei, prima etapa a turneului oficial pe care-l face la partenerii sai din țarile baltice, respectiv Lituania, Estonia și Letonia, informeaza „Le Figaro”, citand un corespondent al Agenției France Presse. „Estonia,…