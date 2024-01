Stiri pe aceeasi tema

- Stema Municipiului Bucuresti urmeaza sa fie modificata. Actuala reprezentare a Sf Dimitrie este eronata. Mai precis, apare Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, si nu Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, cum ar trebui. Stema Municipiului Bucuresti ar urma sa fie modificata, conform unui proiect…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Trei case din Sectorul 3 din Bucuresti au fost afectate de un incendiu puternic, interventia pompierilor fiind ingreunata de distanta mica dintre proprietati. Una dintre locuinte a fost distrusa complet. Doua femei care au suferit atac de panica au fost transportate la spital. Incendiul a izbucnit,…

- Irina și Razvan Fodor și-au mutat viața dintr-un apartament cu 2 camere intr-o superba vila din sudul Capitalei. O mișcare costisitoare la vremea respectiva, mai ales ca, pe langa cei 200.000 de euro pe care i-au platit, au mai investit mai bine de 100.000 de euro. Insa, daca ar fi fost considerata…

- O avarie produsa la Magistrala Grivița pe Șoseaua Grozavești din București a lasat fara apa calda și caldura 1.000 de blocuri din patru sectoare ale Capitalei, a anunțat Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) marți, intr-un comunicat. Remedierea avariei va dura cateva ore, iar furnizarea…

- Elena și Ianis Hagi și-au programat o petrecere de cununie memorabila, și le-a ieșit. Pentru cei aproape 400 de invitați ca fost o onoare sa participe la evenimentul in care marele Hagi a fost socru mare și cel mai puțin important a fost darul de nunta. Eveniment important in viața celor doi tineri,…

- Ianis Hagi și iubita sa, Elena Tanase, s-au cununat civil! Cei doi indragostiți au ales sa faca pasul cel mare chiar astazi, in ziua de Craciun. Marele eveniment a avut loc in Bucuresti, intr-un local din nordul Capitalei.

- Familia Dayan, aflata in topul celor mai bogate familii din Israel, pregateste consolidarea si restaurarea monumentului istoric Palatul Oscar Maugsch, din centrul Capitalei, cumparat in 2019 de la Banca Comerciala Romana (BCR), si transfomarea acestuia intr-un hotel de 5 stele, in urma unei investitii…