- Invinse de Anglia in finala CE 2022, pe Wembley, nemțoaicele acuza neacordarea unui penalty, la 0-0, in minutul 25. Reprezentativa feminina a Germaniei a pierdut finala Euro 2022, pe Wembley, in fața Angliei. Insa nemțoaicele se simt furate, exact așa cum s-a intamplat și cu naționala masculina, tot…

Echipa U19 a Angliei a invins Italia, scor 2-1, si s-a calificat pentru finala Campionatului European U19, care se desfasoara in Slovacia.

- Nationala de fotbal Under 19 a Romaniei sustine, vineri, 24 iunie, de la ora 18.30, pe stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, partida cu Slovacia, ultima din grupele Campionatului European U19 din Slovacia.Pentru tricolori, cel mai important meci de la actuala editie a EURO U19. Dupa doua meciuri…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, a pierdut in fața echipei similare a Frantei, scor 2-1, marti, in faza grupelor a Campionatului European 2022 din Slovacia. Meciul s-a jucat pe DAC Arena din Dunajska Streda.

- Romania – Muntenegru 0-3 și Anglia – Ungaria 0-4. V-ați enervat? Eu m-am enervat in martie 2014, cand „numaratorii de cornere” (nu-mi mai subtilizați expresia, deja o fura și useriștii și așa ceva chiar nu accept!) jubilau. Rezultatele obținute de Romania și Ungaria anuleaza clișeul vechi de 100 de…

- Romania este in finala Campionatului European de Minifotbal. „Tricolorii” au trecut la lovituri de departajare de Bulgaria, scor 4-3. Adversara din ultimul act va fi Azerbaidjan. Meciul are loc azi, de la ora 21:15, și va fi in direct pe ProArena. Romania continua sa joace excelent la Europeanul de…

- Romania a invins Portugalia, scor 7-0, in optimile de finala ale Campionatului European de Minifotbal și s-a calificat in „sferturile” competiției. Acolo, „tricolorii” o așteapta pe invingatoarea dintre Anglia și Cehia. Daca la fotbal lucrurile sunt ingrijoratoare, situația se prezinta complet diferit…

- Reprezentativa Argentinei a castigat „Finalissima”, miercuri seara, pe stadionul Wembley din Londra, invingand cu scorul de 3-0 selectionata Italiei. Golurile au fost marcate de Martinez ’28, Di Maria ‘45+1 si Dybala ‘90+4. Pentru italianul Giorgio Chellini a fost ultimul meci international.…