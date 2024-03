Cu Stângă, la „luptă“! Petrolul va merge pe mana lui Florin Stanga la meciul cu CSU Craiova, secundul lui Florin Parvu devenind ”principal interimar” la acest joc, unul extrem de important, prin prisma faptului ca orice punct, din acest moment, poate fi decisiv. Iar galben-albaștrii sunt in situația de a ”tremura” atat in jocurile proprii, cat și la ”indirecte”. Fara ambii fundași centrali titulari, Meijers și Huja, fara Gicu Grozav, Petrolul are o misiune dificila, dar, indiferent cine ar intra in teren, al cincilea meci la rand nu trebuie pierdut! Convocari sub ”tricolor” Meciul dintre Petrolul și FCU 1948 Craiova,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

