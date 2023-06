EMA și medicii sunt îngrijorați în privința efectelor secundare ale medicamentului Ozempic Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a avertizat in privința utilizarii abuzive a medicamentului antidiabetic Ozempic pentru a slabi, iar medicii sunt ingrijorați de efectele secundare pe termen lung in urma acestui tratament. Ozempic este un medicament injectabil prescris in tratamentul pentru diabetul de tip 2. Dar destinația lui a fost modificata, fiind folosit pentru pierderea in greutate. Multe vedete recurg la diferite modalitați pentru a obține medicamentul și a-l folosi pentru a slabi. In Statele Unite, ”toata lumea il folosește sau intreaba cum sa-l foloseasca”, spune dr. Paul Jarro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum vara deja a venit, ce-ți prinde mai bine decat un pahar cu apa minerala, rece, care sa te revigoreze? Ei bine, s-a descoperit un truc fabulos, unde apa minerala are mai multe atribuiri. Cu ajutorul acestui truc vei scapa de o mare grija. Apa minerala, partenerul tau la curațenie Majoritatea folosim…

- Dulciurile sunt incluse in alimentatia zilnica a 9 din 10 copii, in timp ce doar 5 din 10 consuma zilnic fructe proaspete, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata. ‘Cel mai recent studiu de piata realizat de Reveal Marketing Research si-a propus sa evalueze diferite fatete…

- Peste 600 de joburi deschise in școli și gradinițe private numai in luna mai. Salariile ajung pana la 1.400 de euro Sistemul privat de educație a prins avant in ultimii ani in Romania, in contextul in care cererea pentru condiții mai bune a crescut, atat din partea parinților, cat și a personalului…

- Șase pensionari ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost recunoscuți vinovați pentru filarea a doi procurori anticorupție. Infracțiunea a avut loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2020. Faptele au avut loc in Chișinau, pe parcursul…

- Medicamentul numit tirzepatida, aprobat in Statele Unite doar impotriva diabetului, ar putea ajuta la pierderea in greutate, arata un nou studiu clinic realizat de grupul farmaceutic american Eli Lilly. In viitor, medicamentul ar putea primi autorizare din partea Agentiei americane a medicamentului…

- Cea mai mare ”fabrica de țanțari” din lume se construiește in Brazilia și va produce pana la cinci miliarde de țanțari infectați cu bacterii pe an. Deși suna ciudat la prima vedere, oamenii de știința implicați in acest proiect și-au propus, de fapt, sa stopeze o afecțiune raspandinta la nivel internațional,…

- Grupul farmaceutic american Eli Lilly a publicat joi rezultatele unui nou studiu clinic care confirma ca medicamentul sau Tirzepatida, aprobat pentru moment in Statele Unite doar impotriva diabetului, ajuta la pierderea in greutate, informeaza AFP. Aceste rezultate deschid drumul spre o posibila autorizare…