- Kate Winslet a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut alaturi de Leonardo DiCaprio in „Titanic". Insa succesul uriaș al filmului din 1997 nu a fost lipsit de parți mai puțin placute, relateaza Business Insider.

- Cunoscuta productie „Titanic”, cu actorii Leonardo DiCaprio si Kate Winslet, poate fi urmarita in varianta 4K pe Disney+, scrie pagiandemedia.ro. Regizat de James Cameron in 1997, filmul este disponibil din 2 februarie pe platforma de filme si seriale Disney+. In rolurile principale, Leonardo DiCaprio…

- O banda de romani și de albanezi care se ocupau cu traficul de droguri a fost destructurata de cater autoritațile din Florența, in urma unei razii. Polițiștii italieni au pus in aplicare cinci mandate de arestare preventiva, doua in inchisoare și trei in arest la domiciliu, in cadrul anchetei coordonate…

- Compania de sondare a opiniei publice CURS a realizat la nivel național, in perioada 15-27 ianuarie, un sondaj privind procentele obtinute de partidele politice la alegerile europarlamentare daca acestea ar fi organizate duminica viitoare. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare,…

- Cea de-a 81-a ediție a Globurilor de Aur se pregatește sa iși aleaga caștigatorii. Filmul „Barbie”, cu noua nominalizari, se afla in capul listei. In schimb, „Oppenheimer” ocupa locul doi, cu opt nominalizari. Hollywood-ul se pregatește pentru Globurile de Aur, iar printre filmele nomalizate se numara…

- Regele Charles al III-lea este criticat de comunitatea medicala britanica, deoarece l-a numit pe doctorul Michael Dixon in fruntea echipei sale medicale. Așa cum precizeaza The Times, Michael Dixon, in varsta de 71 de ani, susține medicina alternativa, in special homeopatia, transmite BFMTV. Edzard…