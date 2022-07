Ei au câștigat cei 15.000 de euro de la ”Te cunosc de undeva” Aseara a avut loc finala ”Te cunosc de undeva”, popularul show al transformarilor de la Antena 1. Emi& Cuza au fost desemnați de juriu marii caștigatori. Vedetele din trupa de vloggeri ”Noaptea Tarziu” au primit și marele premiu, cec-ul in valoare de 15.000 de euro. Trupeții caștigatori au anunțat ca premiul va fi donat in totalitate. Competiția a fost foarte stransa, intre cele doua echipe finaliste intrate sub semnul competiției pentru marele premiu fiind doar un mic punctaj. Emi și Cuza, cei ce au facut echipa și la Asia Express, s-au transormat ian Robbie Williams și au cantat evergreen-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

