- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, miercuri, sa condamne la 1 an si 8 luni inchisoare un barbat din Varvoru de Jos. Acesta a fost acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 50 de euro un politist de la Sectia 5 Craiova. In schimbul mitei, oamenii legii ar fi trebuit sa-i „ierte” concubina,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus rejudecarea dosarului in care sase inculpati au fost achitati pentru infractiuni de coruptie. Solutia de achitare a fost pronuntata de Tribunalul Dolj la sfarsitul anului trecut. Inculpatii au fost acuzati ca, in decembrie 2008, in schimbul sumei de…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat sa condamne la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare trei suporteri ai FCU Craiova, implicati in violentele de pe data de 2 noiembrie 2018. Al patrulea inculpat, care a incalcat interdictia de a intra pe stadion, a primit o pedeapsa cu o luna…

- Curtea de Apel Craiova a hotarat, ieri, sa mentina arestul preventiv fata de un executor judecatoresc arestat inca din decembrie 2019. Este a zecea oara cand judecatorii de la Curtea de Apel Craiova dispun mentinerea arestului preventiv fata de inculpat. Acesta din urma este acuzat de comiterea mai…

- Judecatorii doljeni au hotarat sa prelungesca mandatul de arestare preventiva emis pe numele unui barbat de 40 de ani, acuzat de tentativa de omor si conducere sub influenta alcoolului. In dimineata zilei de 12 iulie, barbatul s-a urcat baut la volan. In timp ce era urmarit de politisti, barbatul a…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 29 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 200 de euro doi politisti din Filiasi. Instanta a tinut cont de faptul ca inculpatul nu are antecedente, si-a recunoscut fapta, dar…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, joi, sa condamne la un an si trei luni de inchisoare un doljean de 31 de ani. Acesta a fost acuzat ca a scuipat si lovit un politist. Incidentul a avut loc in decembrie 2018, inainte de Revelion, in comuna Amarastii de Jos. Initial, la Judecatoria…

- Judecatorii au condamnat-o definitiv la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare pe fosta secretara a Facultatii de Drept din Craiova, care a fost prinsa in flagrant cand primea mita. Un student a denuntat-o, dupa ce i-a dat spaga ani la rand, fara sa stie ca este exmatriculat, scrie Adevarul.Fosta…