Ilie Nastase, povesti memorabile, spuse la Constanta: Eu ma pot identifica cu un singur popor, cel roman“ (GALERIE FOTO)

- Premiera documentarului NASTY in prezenta lui Ilie Nastase si a echipei formate din regizorii Tudor Giurgiu si Tudor D. Popescu si co producatorul Cosmin Hodor va avea loc la Constanta, pe 26 aprilie, la Cinema City City Park de la ora 19:30. Biletele au fost puse in vanzare pe site. Ilie Nastase, cunoscut…

- 5 total views …despre cariera și viața tenismenului roman, va avea loc la Ramnicu Valcea marți, pe 23 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Consiliului Județean, in prezența echipei formate din regizorii Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu. Biletele au fost puse in vanzare pe online – https://eventbook.ro/film/bilete-nasty-ramnicu-valcea…

- Pugilistul Alexandru Buleu, de la CSM Constanta, primul roman care a urcat in ring la Campionatul European pentru seniori de la Belgrad 18 ndash; 28 aprilie 2024 , s a impus clar la puncte in meciul sustinut, cu 5 0, in fata albanezului Arjon Kajoshi. Pentru calificarea in sferturile de finala, sportivul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent astazi la Constanta unde a participat la Exercitiul multinational "Sea Shield 24" de la bordul Fregatei "Regina Maria". La final, premierul Marcel Ciolacu s a aratat impresionat de profesionalismul militarilor. "Am fost impresionat astazi de profesionalismul echipajului…

- Fostul tenisman, Ilie Nastase a anuntat ca va veni la Constanta in data de 26 aprilie insotit de echipa documentarului NASTY. Documentarul este despre cariera si viata tenismanului roman, iar proiectia speciala va avea loc la Cinema City City Park de la ora 19:30, in prezenta echipei.Ilie Nastase, cunoscut…

- Un caz de agresiune fata de doi minori a fost transmis redactiei noastre de catre un constantean, martor al celor intamplate. Intr un incident petrecut pe data de 5 aprilie 2024, intre orele 14:00 si14:15, in fata Liceului C.A. Rosetti din Constanta, doi minori in varsta de16, respectiv 15 ani, au fost…

- Tenismenul german Boris Becker va participa la Bucuresti la premiera de gala a documentarului despre Ilie Nastase: "Nasty". Becker apare in film, unde vorbeste la superlativ despre sportivul roman. In 16 aprilie, el va fi prezent la evenimentul de la Sala Palatului alaturi de Nastase, Ion Tiriac, Nadia…

- Coculeana Oltean a obtinut aurul national in probele de greutate si 400 m, iar argintul i a revenit la 60 m. Sala "Ioan Soterldquo; din Bucuresti a gazduit intrecerile Campionatelor Nationale de atletism ndash; Masters, editie 2024, intrecere care le a adus medalii si sportivilor de pe litoral. Coculeana…