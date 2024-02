Primar condamnat definitiv pentru luare de mită Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul ar fi cerut bani de la diverse firme pentru organizarea balciului anual. Pe de alta parte, ar fi perceput sume de bani pentru a șterge procese-verbale de contravenție sau a anula debite. In urma hotararii instantei, care este definitiva, inculpatul a fost incarcerat la Penitenciarul Craiova. Parchetul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

