Educația în România este pe pauză de aproape 2 ani! CARAȘ-SEVERIN – Afirmația aparține deputatului Romulus-Marius Damian, care aduce mai multe critici referitoare la sistemul de invațamant din țara! Prin intermediul unei declarații politice, parlamentarul carașean a evidențiat diverse probleme legate de concepția și funcționarea sistemului de educație in aceasta perioada a pandemiei. ,,Dupa doua saptamani de vacanța forțata, doua saptamani care se puteau desfașura in online, fara a pune din nou totul pe pauza și fara a da peste cap programul elevilor, masurile care le permit sau nu acestora sa se intoarca la școala nu sunt deloc fericite și nici… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

