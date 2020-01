77 DE CUVINTE: Tezaurul subtilității românului sensibil

Să mă ierți, Eminescu. Nu am putut să învăț pe dinafară măcar câteva dintre poeziile scrise de tine. Nici nu am citit multe. Dar ți-am simțit valoarea imediat, deși eram doar un copil… Ți-am simțit universul, am simțit că aparții acestuia. Te-am așezat undeva, foarte sus, unde te puteam… [citeste mai departe]