- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la iftar, masa de rupere a postului in timpul lunii Ramadanului, alaturi de militari ucraineni musulmani, de lideri ai Mejlis, cel mai inalt organism executiv al poporului tatar din Crimeea, precum și de reprezentanți ai comunitații musulmane.

- Consiliul Județean Salaj, Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Inspectoratul Școlar Județean Salaj Organizeaza Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi, ediția a X-a 22, 23 și 24 martie 2024 Sala Porolissum a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Intrarea libera. Program: Vineri,…

- Colegiul Național „Silvania” din Zalau este in doliu. Profesorul Negru Liviu a incetat din viața, a anunțat conducerea unitații de invațamant. Profesorul de științe sociale se pensionase de ani buni. A format generații de elevi și s-a dedicat promovarii educației și valorilor. „Vestea plecarii dintre…

- Al doilea magazin Kaufland din Zalau, cel din cartierul Bradet, a fost inaugurat astazi in prezența oficialitaților locale și județene. Unitatea iși va deschide porțile pentru clienți, joi, 29 februarie, incepand cu ora 7. La inaugurarea oficiala au participat primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt,…

- O fata in varsta de 18 ani, de la un liceu din Drobeta Turnu-Severin, este in stare grava, dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit, cu un an mai mic decat ea. Amandoi sunt elevi olimpici. Dupa comiterea faptei, baiatul in varsta de 17 ani a incercat sa se sinucida. Fata a ieșit de […] Articolul Doi…

- Consiliul Județean Salaj a autorizat, in 2023, prin Direcția Arhitect Șef, proiecte in valoare totala de 41,5 milioane de euro. Termenul mediu de emitere a autorizațiilor de construire a fost de 9,71 zile calendaristice, in condițiile in care legea prevede ca aceste acte sa fie eliberate in maximum…

- A fost finalizat un nou proiect finanțat prin «Anghel Saligny» Consiliul Județean Salaj a realizat, astazi, recepția lucrarilor de punere in siguranța a podului peste raul Someș, pe DJ 108S, km 0+300, in localitatea Rus. „Ma bucur ca am finalizat cu succes inca un proiect susținut financiar prin Programul…

- Legea se aplica teoretic oricarui fost președinte și membrilor familiei sale. In realitate, este relevanta doar pentru Lukașenko, in varsta de 69 de ani, care a condus Belarusul cu mana de fier timp de aproape 30 de ani.Legea intarește semnificativ cerințele pentru candidații prezidențiali și face…