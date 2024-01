Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian Daniel Noboa a instituit marti in tara stare de „conflict armat intern” si a ordonat „neutralizarea” grupurilor criminale implicate in traficul de droguri, in a treia zi a unei crize de securitate fara precedent care a lasat in urma cel putin zece morti, conform unui prim bilant,…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca relanseaza ideea comasarii unor alegeri anul viitor, deoarece atatea randuri de scrutine ar fi obositoare pentru alegatori, care se vor simți „satui și uzați”. Cele cinci tururi de alegeri din 2024 sunt europarlamentarele, localele, alegerile generale și cele prezidențiale…

- Un barbat a murit și alte doua persoane au fost ranite intr-un atac provocat de un francez adept al califatului Statului Islamic, conform presei de la Paris. Atacul s-a produs in apropierea Turnului Eiffel. Autorul, care a folosit un cuțit și un ciocan, a fost arestat. Atacatorul l-a injunghiat pe un…

- Klaus Iohannis a plecat vineri seara, chiar dupa recepția de la Cotroceni de 1 Decembrie, in Dubai, la un summit pe probleme de mediu la care va avea un discurs de cateva minute. Premierul a plecat sambata dimineața in SUA, unde se va intalni, timp de 5 zile, cu secretarul de stat Antony Blinken și…

- Președintele rus, Vladimir Putin, iși face campanie vizitand copiii bolnavi. Miercuri, el a fost filmat in timp ce incerca sa stea de vorba cu un copil internat cu o boala grava. In ciuda incercarilor liderului de la Kremlin de a avea un dialog cu baiatul, acesta a refuzat sa vorbeasca și s-a ascuns…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…