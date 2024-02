Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru Europa: Economia Germaniei va continua sa scada in 2024. „Incertitudinea privind politica climatica ramane ridicata”, anunța Banca centrala a Germaniei, potrivit Ziarului Financiar.

- Criza generalizata din Europa avea sa duca la o explozie a prețului la energia electrica și gazele naturale, de altfel o consecința a invaziei Rusiei in Ucraina. Efectele aveau sa fie resimțite și pe plan local, ducand la creșterea exponențiala a prețurilor catre clienții finali. Dupa aproape doi ani…

- La 22 de ani de la trecerea la moneda euro, milioane de bancnote si monede vechi nu au fost inca schimbate. O parte din acesti bani pot fi suveniruri pe care turiștii le-au luat cu ei acasa, iar o alta parte sunt pastrati de colectionari si de nostalgici, scrie Deutsche Welle.Cealalta parte a acestora…

- Ciprian Marica (38 de ani), acționar minoritar la Farul, a anunțat ca Gica Hagi se gandește sa plece de la „marinari” Deși este campionul Romaniei cu Farul, Hagi considera ca „marinarii” pot face mai multe, mai ales in Europa. Regele” este nemulțumit și de faptul ca nu reușește sa aduca sponsori și…

- Veste rea din partea meteorologilor, chiar inainte de anul nou. O furtuna extrem de puternica a lovit in mai multe zone, la scurt timp dupa ce urgia adusa de Pia in Europa s-a terminat. Au avut loc evenimente extrem de neplacute din cauza acestui fenomen major și chiar au fost distruse 100 de proprietați.…

- Aceasta suma va mai fi virata doar in 2024, pentru ca in urmatorii 3 ani suma sa scada la doar de 125 de lei. Una dintre masurile conținute de ordonanța amintita vizeaza ajutorul pentru mancare primit de persoanele cu venituri mici. Astfel, dupa cum scrie in document, in perioada 2024-2027 vor exista…

- Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, nu va reuși sa iasa din recesiune anul acesta și se va contracta cu 0,5%, in parte datorita incertitudinilor provocate de criza bugetara, afirma Institutul Economic German (IW), citat de Reuters.

- Veste prosta pentru vestul țarii Compania aeriana Wizz Air, principalul operator aerian care coneteaza Timișoara cu Europa, Aeroportul Internațional Timișoara suspenda temporar mai multe curse. Conform boardingpass.ro din ianuarie, Wizz Air suspenda urmatoarele rute: Timișoara – Bari – 16 ianuarie…