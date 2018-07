Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea isi propune eficientizarea si facilitarea procesului de achitare a contraventiilor. „Prezenta lege reglementeaza masuri…

- Președintele Klaus Iohannis nu se lasa și a trimis din nou Curții Constituționale, o sesizare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. „Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara a fost transmisa de catre…

- Ziua Drapelului National este marcata, in fiecare an, la 26 iunie, fiind instituita prin Legea 96/1998. Drapelul tricolor este un simbol national, alaturi de stema, sigiliu si imn, asa cum prevede Constitutia Romaniei din 1991 modificata si completata prin Legea de revizuire nr. 429/2003. In forma actuala,…

- Senatul a adoptat, miercuri, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind organizarea judiciara, in forma inițiala, prin care se infiinteaza o sectie speciala pentru investigarea faptelor comisiei de magistrati. Senatul a adoptat Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, respingand cererea…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat, marți, ce va face cu propunerea facute de ministrul justiției Tudorel Toader pentru șefia DIICOT, dupa ce a primit o scrisoare a procurorilor acestui parchet prin care i se cere respingerea nominalizarii. Klaus Iohannis a precizat ca va lua o decizie, dar „nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, spre reexaminare, proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Presedintele Comisiei pentru Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat pentru Romania Tv ca legea nu va fi modificata si ca saptamana viitoare Parlamentul…

- Peste jumatate dintre copiii din intreaga lume se afla in situații de risc. Acestea sunt legate de una sau mai multe dintre urmatoarele amenințari: razboi, saracie și discriminare la adresa fetelor, conform unui raport al organizației Salvați Copiii, citat de CNN. In raportul publicat inainte de Ziua…