Dupa trei ani, in care a fost intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul “Zilele Veveritelor” se reia la Buziaș.

Ajuns la ediția a VI-a, tradiționalul festival, organizat de Asociatia pentru Dezvoltarea Zonei Buzias si Asociatia Culturala Buzias, in colaborare cu Primaria Buzias si CJ Timis, va avea loc in perioada 26-29 mai. Din program nu va lipsi nici concursul gastronomic „Cele mai bune sarmale din Banat”.

Manifestarea va avea urmatorul program:

Joi 26 mai – Spectacol de balet – Scena Casei de Cultura Buzias

Vineri 27 mai – Spectacol de teatru – Clubul copiilor…