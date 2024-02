O nouă ediție a programului Științescu, cu finanțare pentru proiecte școlare în Arad și Timiș Programul educativ Științescu iși propune sa cultive pasiunea pentru știința și tehnologie a elevilor din județele Timiș și Arad cu varste cuprinse intre 6 și 19 ani prin experiment, activitați practice și joc – acea latura a disciplinelor științifice care nu se regasește in manuale. Ajuns la cea de-a VII-a ediție, programul ofera și in […] Articolul O noua ediție a programului Științescu, cu finanțare pentru proiecte școlare in Arad și Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

