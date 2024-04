Cea de-a XVII-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, un eveniment dedicat culturii și tradițiilor din Banat organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, readuce in fața publicului patrimoniul viu al regiunii in cea mai așteptata competiție a primaverii. Vor participa sute de dansatori, soliști vocali și instrumentiști, grupuri, formații și ansambluri […] Articolul Incepe o noua ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, cu spectacole in mai multe localitați din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .