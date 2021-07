După FCSB, și Sepsi a fost eliminată din Conference League, tot în urma loviturilor de departajare Sepsi a fost eliminata, joi seara, in turul doi preliminar al Conference League. Echipa covasneana a fost invinsa de formația slovaca Spartak Trnava, scor 4-3 la loviturile de departajare, in meciul retur, disputat pe teren propriu. In prima manșa, scorul a fost 0-0. Sepsi a deschis scorul prin Fofana, in minutul 29. Spartak Trnava a restabilit egalitatea prin Boateng, in minutul 67. La loviturile de departajare, pentru Sepsi au marcat Bojic, Stefanescu, Tincu. Au ratat Achahbar si Rep. Pentru Spartak Trnava au inscris Prochazka, Savvidis, Ivan si Ristovski. Au evoluat echipele: Sepsi: Niczuly… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia Sepsi Sfântu Gheorghe a fost eliminata, joi, în turul doi preliminar al Conference League, de echipa Spartak Trnava (Slovacia), scor 4-3 la loviturile de departajare. Dupa 120 de minute, scorul a fost 1-1 (dupa 0-0 în tur).La finalul prelungirilor, scorul era 1-1,…

- Se pare ca și nou-inființata cupa europeana, Europa Conference League, este prea mare pentru echipele romanești. FCSB nu a reușit sa treaca de kazahii de la Șahtior Karagandy, care au mers mai departe dupa loviturile de departajare. FCSB a fost eliminata din Europa Conference League, dupa ce a fost…

- Echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul sustinut, luni, in deplasare, contra formatiei Chindia Targoviste, in etapa a doua a Ligii I. Pentru Chindia a marcat Cherchez, in minutul 87, iar pentru Sepsi a inscris Ashkovski, in minutul 52. Chindia…

- Seara de foc pentru trei dintre echipele românești care încep preliminariile Conference League. De la aceeași ora 20:00, Universitea Craiova înfrunta Laci, iar Spartak Trnava da piept cu Sepsi OSK. FCSB va juca pe teren propriu contra lui Shakter Karagandy, de la 21:30.Universitea…

- Olanda a caștigat meciul disputat la Amsterdam, impotriva Austriei, scor 2-0, joi seara, in Grupa C de la EURO 2020. “Portocala mecanica” a deschis scorul in minutul 9. Centralul partidei a disctat lovitura de pedeapsa, dupa ce a consultat VAR-ul, in urma unui fault comis de Alaba, asupra lui Dumfries.…

- Naționala de fotbal a Belgiei a invins Danemarca, scor 2-1, la Copenhaga, intr-un meci disputat joi, in cadrul Grupei B de la EURO 2020. Danemarca a deschis scorul in minutul 2. Poulsen a marcat al doilea cel mai rapid gol din istoria Euro. Golul i-a fost dedicat lui Christian Eriksen. ???????? Yussuf…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, in ultimul meci al play-off-ului editiei 2020/2021 a Ligii I. Golul a fost marcat de Safranko, in minutul 90. In minutul 90+2, un gol al oaspetilor a fost anulat pentru ofsaid.…

- Formatia FCSB a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I, anunța news.ro. Au marcat: Ongenda ’28 / Oct. Popescu ‘4, Morutan ’15 (penalti acordat pentru un fault in careu), ’73 (penalti acordat tot pentru…