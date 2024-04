Cutremur in lumea interlopa din Romania! Unul dintre cei mai temuți capi ai gruparilor interlope, Costel Corduneanu, a murit luni, 15 aprilie, dupa ce in ultimele zile fusese internat intr-un spital din Targu Mureș. Costel Corduneanu, cunoscut sub numele de ”Ștefan cel Mare al Moldovei” sau ”Stapanul Moldovei” fusese supus unei intervenții chirurgicale la inima […] The post A murit Costel Corduneanu, unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania appeared first on Puterea.ro .