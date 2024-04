Stiri pe aceeasi tema

- Costel Corduneanu, supranumit unul dintre „legendarii” interlopi ai Romaniei, a murit luni, 15 aprilie 2024. El se afla internat de saptamani bune la spitalul din Tg. Mures, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la cord. A murit Costel Corduneanu Doliu in lumea interlopa din Romania! A decedat…

- Un mare prezentator TV din Romania cu peste 50 de ani de cariera in televiziune și cunoscut de generații de romani a murit. Primul prezentator din TVR și fondatorul Antenei 1, a avut o cariera impresionanta in audio-vizual romanesc. A incetat din viața la varsta de 91 de ani. Florin Bratescu recunoaștea…

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era și cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Anunțul privind moartea lui Spinu a fost facut de foștii sai elevi“Cu mare regret in suflet,…

- Intr-un interviu pentru publicația Școala 9, profesorii de limba romana Nicoleta și Emil Munteanu vorbesc despre proiectele lor care ii aduc pe elevi mai aproape de lectura și despre ce evalueaza sistemul de educație romanesc ca e valoros. Cei doi profesori ieșeni sunt fondatorii revistei Alecart și…

- Pastorul Romu Mocan, de la Biserica Penticostala Nr. 1 din Dej, s-a stins din viața la 69 de ani. Slujba de inmormantare va avea loc miercuri, 31 ianuarie.Romu Mocan, nascut la data de 3 noiembrie 1954, a fost o figura ilustra in istoria Cultului Creștin Penticostal din Romania, conducand timp de…