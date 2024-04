Stiri pe aceeasi tema

- Costel Corduneanu a murit astazi, dupa ce in ultima perioada s-a confruntat cu probleme de sanatate. A fost unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Romania, dar și temuți. Inițial, viața l-a dus catre sportul de performanța, dar a renunța la cariera și a ajuns sa fie liderul clanului din Iași.

- Costel Corduneanu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale lumii interlope din Iași și liderul clanului Corduneanu, cunoscut și sub numele de "Ștefan cel Mare al Moldovei" sau 'Stapanul Moldovei' a incetat din viața astazi, 15 aprilie 2024. Acesta a ajuns unul dintre cei mai de temuti capi ai lumii…

- Este zi de doliu in lumea interlopa din Romania! A murit Costel Corduneanu, unul dintre legendarii interlopi ai țarii noastre. Barbatul din Iași s-a stins din viața astazi, pe data de 15 aprilie 2024.

- Din pacate este doliu imens in lumea televiziunii din Romania, dupa aflarea veștii ca a murit in urma cu puțin timp primul prezentator din țara noastra, la venerabila varsta de 90 de ani. Este doliu imens in lumea televiziunii din Romania! A murit Florin Bratescu S-a stins și ultimul reflector al unei…

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era și cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Anunțul privind moartea lui Spinu a fost facut de foștii sai elevi“Cu mare regret in suflet,…

- O veste trista a indoliat lumea medicala din Romania. Unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati medici din Timisoara, prof. dr. Horia Vermesan, a murit, dupa o lupta cu o boala incurabila. Reputatul medic timișorean avea 78 de ani. Anuntul privind decesul cunoscutului medic si profesor specialist in…

- O veste cumplita a indoliat comunitatea medicilor veterinari din județul Vaslui. Dr. Mihail Jora, fostul președinte al Colegiului Medicilor Veterinari din județul Vaslui, a trecut la cele veșnice, la doar 53 de ani.Specialist recunoscut in țara, om de o inalta ținuta profesionala, dr. Jora a suferit…

- Romania nu va ajunge pe mana demagogilor și populiștilor pentru ca destinul Romaniei este sa fie parte din lumea libera, din lumea occidentala, din lumea celor puternici, spune președintele PNL, Nicolae Ciuca, in discursul susținut la Iași, cu ocazia Zile