- Comunitatea medicala din Romania este in doliu dupa pierderea doctorului Horia Cioflan, medic primar obstetrica-ginecologie, doctor in științe medicale, cu competențe in chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica și histeroscopica la un cunoscut spital din București.Originar…

- A murit dr. Cioflan E. Emil Horia unul dintre cei mai buni medici in Obstetrica ginecologie din Europa, doctor in Stiinte Medicale, chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica si histeroscopica."Vestea trista primita in acest inceput de an a fost trecerea la cele vesnice…

- Lumea medicala din Romania și pacienții se confrunta cu o pierdere imensa dupa decesul neașteptat al doctorului Horia Cioflan, unul dintre cei mai apreciați și dedicați medici ginecologi, la varsta de doar 57 de ani. Vestea tragica a lasat in urma o durere profunda printre colegii de breasla și sutele…

- Doliu imens in lumea muzicii din Romania! A murit Carmen Lela, cunoscuta solista de muzica populara. Interpreta se lupta cu o boala dificila. Sora ei, Lucia, a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. A murit Carmen Lela, cunoscuta artista de muzica populara Carmen Lela, cunoscuta sub numele…

- Lumea filmului este acum mai saraca, dupa vestea trista de la Hollywood. Un actor celebru dintr-un serial foarte popular in Romania, dar și in alte parți ale lumii, a murit. Vestea a venit ca un fulger pentru familie și apropiați, iar fanii au ramas șocați. Doliu la Hollywood Peter Crombie, actorul…

- Muzica populara romaneasca traverseaza un moment de profunda tristețe dupa ce vestea decesului saxofonistului Ioan Pop a fost anunțata. Artistul, recunoscut pentru talentul sau remarcabil și contribuția semnificativa in muzica populara, a incetat din viața vineri, 22 decembrie, la varsta de 59 de ani.…

- Un medic cunoscut din Romania a murit la 73 de ani. Prof. Dr. Radu Alexandru Macovei, fostul director al Spitalului de Urgența Floreasca s-a stins din viața dupa ce s-a luptat cu o boala crunta. In urma anunțului cu privire la deces, cadrele medicale au postat mesaje de ”adio”.

- Romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit. Este vorba, mai exact, Tal Haimi care fi fost ucis de Hamas in același timp in care au fost uciși alți oameni rapiți din kibbutzul pe care il fondase strabunicul barbatului de la Buzau. Vestea morții sale a fost data familiei in cursul zilei de miercuri.…