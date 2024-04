Stiri pe aceeasi tema

- Sunt imaginile uimitoare de la priveghiul interlopului Costel Corduneanu. Priveghiul care se va intinde pe 3 zile are loc la un restaurant de lux din Iași, unde a fost instalat un cort și unde au fost chemați cei mai cunocuți cantareți de manele. Zeci de oameni au venit inca de aseara, iar polițiștii…

- Costel Corduneanu, unul dintre cei mai de temut interlopi din Romania, a murit la varsta de 54 de ani. Barbatul a incetat din viața pe un pat de spital din Targu Mureș. In urma lui a lasat trei copii și o soție indurerata. Corduneanu a fost casatorit cu Grațiela Cercel vreme de 16 ani. Ce […] The post…

- Este doliu in lumea interlopilor, dupa moartea lui Costel Corduneanu. Familia il plange pe liderul clanului, care a murit pe un pat de spital, in Targu Mureș. A lasat in urma trei copii și o soție indurerata, cu care era impreuna de 16 ani.

- Costel Corduneanu, fost sportiv la cluburile Steaua și Dinamo și cunoscut drept liderul clanului interlop Corduneanu, a incetat din viața luni, la varsta de 54 de ani, intr-un spital din Targu Mureș. Acesta a suferit o intervenție chirurgicala la inima. Șeful clanului Corduneanu din Iași era cunoscut…

- Seful clanului Corduneanu din Iasi, Costel Corduneanu, a murit dupa ce a stat internat timp de cateva saptamani intr-un spital din Targu Mures, unde a suferit o interventie chirurgicala dificila la inima.

- Astazi, Costel Corduneanu a murit pe un pat de spital in Targu Mureș, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu problemele de sanatate. Pe 23 aprilie, cel mai cunoscut interlop din Iași urma sa implineasca 54 de ani, iar acum, familia il plange și se roaga pentru sufletul lui.

- Costel Corduneanu, cunoscut ca una dintre cele mai marcante figuri ale lumii interlope din Iași și liderul clanului Corduneanu, a incetat din viața in urma unei intervenții chirurgicale la cord. Potrivit ultimelor informații, el se afla internat intr-un s

- Este doliu in Romania, dupa ce s-a mai stins din viața un nume important al lumii politice. Este vorba despre Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, care a plecat dintre noi in mod fulgerator. Familia a fost cea care a facut anunțul cutremurator. S-a stins din viața Doru Viorel Ursu Lumea politica…