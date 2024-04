Intreprinderile mici cu capitalizare de piața medie pot accesa credite de investiții, cu maturitate de pana la 72 de luni, cu garanția statului, prin programul IMM Plus, derulat de Exim Banca Romaneasca, la o valoare de pana la 10 milioane lei. Finanțarile pot fi accesate cu garanții de stat care acopera in proporție de maximum […] The post Exim Banca Romaneasca, credite pe 72 de luni, garantate 90 la suta de stat appeared first on Puterea.ro .