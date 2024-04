E o sarbatoare neoficiala. De 1 Mai, romanii sarbatoresc „Ziua Micilor ”. In fiecare an, in aceasta zi, se fac cele mai multe comenzi de mici din an. Conform Tazz, romanii comanda de 7 ori mai mulți mici fața de o zi obișnuita. „Am observat in ultimii 3 ani o creștere semnificativa pentru comenzile de mici și anticipam ca tendința se va menține și in acest an, așa ca ne pregatim de o noua zi de 1 mai in care vom livra un numar record de pofte. La nivel de trenduri ascendente, vedem o deschidere spre testarea rețetelor reinventate disponibile in platforma noastra: de la sandvișuri cu mici și sos…