Stiri pe aceeasi tema

- "Actul nu a fost condamnat oficial, in plenul acestui for niciodata. Distinctia de 'Ambasador al turismului maramuresean' acordat lui Liviu Dragnea, ajuns condamnat politic, a fost un gest de obedienta si servilism politic, in contradictie cu ceea ce ar trebui sa insemne un astfel de titlu, chiar…

- Consilierii judeteni au decis retragerea titlului onorific de "Ambasador al turismului maramuresean" acordat lui Liviu Dragnea , au informat, intr-o postare publica, reprezentantii Biroului de presa al Consiliului Judetean (CJ) Maramures. Conform sursei citate, hotararea a fost luata in cadrul sedintei…

- Parinții vor primi zile libere pentru a sta acasa cu copiii pe perioada suspendarii cursurilor ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de catre autoritați. Proiectul de lege de aprobare a Ordonanței de Urgența a fost adoptat, marți, de Camera Deputaților,…

- Joi, la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva a fost inregistrata o premiera. In curtea Catedralei Mitropolitane din Iași au fost prezenți anul acesta mai mulți jandarmi decat pelerini. De asemenea, este pentru prima data cand baldachinul, amplasat in curtea interioara, sta gol de doua zile,…

- Profesorii ar putea primi stimulente financiare de risc dupa modelul profesorilor. Senatul dezbate in procedura de urgența un proiect de lege inițiat de social-democrați care prevedere bonusuri de 2 000 de lei pe luna pentru ca se supun unui risc atunci cand Proiectul ar urma sa fie ajunga zilele urmatoare…

- Fermierii ale caror culturi infiintate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta vor primi despagubiri de 1,088 miliarde lei, iar acestia trebuie sa depuna cererile in acest sens pana la 15 septembrie, a anuntat vineri ministrul Agriculturii si dezvoltarii rurale, Adrian Oros. In plus, alte…

- "Dorim sa aducem cateva lamuriri legate de activitatea din ultima perioada si mai ales legate de schemele de sprijin si de compensare a pierderilor pentru producatorii agricoli si pentru fermieri. (...) Pentru despagubirile fermierilor care au fost afectati de seceta pedologica - 1,088 miliarde lei.…

- Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum si…