Două vorbe despre creșterea economică din timpul mandatului lui Nicolae Ciucă In foarte scurt timp, Nicolae Ciuca va parasi funcția de premier, lasand locul reprezentantului PSD. Intr-o foarte scurta declarație de bilanț, primul ministru spune ca Executivul sau a reușit sa asigure o creștere economica de 4,7%, sa atraga fonduri europene record, și sa treaca peste problemele legate de inflație, mai ales in energie. In momentul in care un premier vorbește in același timp despre creștere economica și despre inflație, sa știți ca auspiciile ii sunt favorabile. Prețurile crescande sunt in favoarea bugetului, pentru ca se colecteaza mai mulți bani, mai ales din TVA. In plus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

