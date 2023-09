Un astfel de punct de trecere a frontierei va fi deschis la Beba Veche, cea mai vestica localitate din Romania, spre Kubekhaza, in Ungaria.Aceasta conexiune rutiera a fost agreata in cadrul consultarilor bilaterale ale expertilor din cele doua tari. Derularea acestui proiect, pe partea romana, se va realiza prin intermediul CNAIR. Al doilea punct de precere a frontierei va fi deschis pe un viitor pod care va fi reconstruit peste raul Mures, la Cenad, in judetul Timis. ”Al doilea demers, si al doilea memorandum semnat este important, se discuta de el, cei care aveti experienta stiti ca discutam…