Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pas pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei de la Beba Veche (Romania) – Kubekhaza (Ungaria). Proiectul a fost publicat in consultare publica de ministerul Transporturilor.

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa, care urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, va acorda tot sprijinul Romaniei pentru a adera la spatiul Schengen, potrivit stiripesurse.ro. Ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Andrei Dinca, a declarat, pentru Agerpres, ca "sistemul informatic al autoritatilor de frontiera maghiare este nefunctional si se lucreaza la remedierea problemelor"."Frontiera poate fi tranzitata de catre cetatenii statelor Uniunii Europene, iar cetatenii…

- Astazi, pentru a treia zi consecutiv, pe teritoriul țarii, vor avea loc proteste ale fermierilor. In baza informației parvenite din teritoriu, Forța Fermierilor anunța unde astazi se vor desfașura protestele agricultorilor. 1. Fermierii din raioanele Hancești, Leova, Caușeni, Nisporeni, Ungheni, Criuleni…

- Dosarul trimis Ministerul Culturii pentru includerea sitului de la Roșia Montana in patrimoniul UNESCO s-a bazat pe un fals pentru ca nu a fost asumat de Guvern. Pe data de 10 februarie, Romania se va confrunta cu o decizie cruciala in ceea ce privește controversatul caz al Roșiei Montane. Documente…

- Trei migranți au fost descoperiți la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ascunși in remorca unui autoturism condus de un roman. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetațenii din Bangladesh au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari.„In data de 03.02.2023, in jurul…

- Un ministru maghiar din Guvernul condus de Viktor Orban a criticat dur intr-un interviu partidul AUR. Acesta a precizat ca oricine este dusmanul UDMR este dusman al Fidesz, partidul de guvernamant de la Budapesta. Janos Lazar, ministrul Constructiilor si Transporturilor din Ungaria, a negat pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare,…