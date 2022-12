Dora Gaitanovici lanseaza primul album din cariera – „Descantec”, alaturi de Universal Music Romania & MediaPro Music. Materialul discografic prezinta o colecție de noua piese inspirate din poveștile mitice și din folclor, printre care se numara piese despre personaje din povești și legende romanești. Prima piesa de pe album, „Ana”, este melodia participanta in cadrul Selectiei Nationale a concursului Eurovision, cu care Dora a ajuns la sufletul telespectatorilor, poziționand-se pe primul loc in preferințele publicului, conform voturilor. De asemenea, „Ana” a fost in pe prima poziție in topul…