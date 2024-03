Dupa trei decenii de succes in anteprenoriat, intr-o polivalența de domenii, pentru Dan Cociș a venit vremea sa inceapa o noua etapa, muzicala. In vreme ce majoritatea artistilor viseaza la o independența financiara data de o afacere personala, cel care a animat in ultimii 20 de ani distracția bucureșteana de calitate prin cluburi, centre de evenimente și festivaluri, este pe ultima suta de metri cu primul sau disc. Album pe care il lanseaza la 55 de ani! Pare un moft, ar zice unii care nu au cunoștinta de trecutul lui Cociș, odinioara adulat -la modul cel mai serios-, de milioane de tineri romani.…