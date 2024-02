Omul de afaceri găsit mort în vila sa! Ce moarte incredibilă a ales milionarul partener de afaceri cu Cristi Borcea și Dan Șucu Omul de afaceri Virgil Chirica gasit mort in vila sa din Voluntari. Motivul morții milionarului de 46 de ani este unul destul de suspect. Se pare ca milionarul a luat mai multe pastile și apoi a murit sufocat cu fumul de la un mai multe gratare. Acesta ar mai fi avut o tentativa de sinucidere, similara, insa, din fericire a fost gasit la timp. ”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminali Ilfov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar de urmarire penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Uurmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea procurorului de caz, din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

