- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, a fost fericit pentru victoria obținuta sambata seara, pe teren propriu, 3-2 cu U Cluj. Acesta și-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat, a mulțumit suporterilor pentru incurajari. Trica le-a atras atenția tuturor ca problema salvarii de la retrogradare…

- In absența suspendaților Florinel Coman și Darius Olaru, eliminați etapa precedenta contra ultimei clasate FC Botoșani, echipa FCSB merge la Voluntari pentru a incerca sa obțina cele trei puncte in epilogul etapei a 28-a, joi, de la 21:00. In aceeași zi se mai joaca Petrolul – Universitatea Craiova,…

- Sergiu Hanca (31 de ani) a comentat victoria obținuta in extremis de Petrolul cu Poli Iași, 2-1, cu golul victoriei inscris in minutul 90+4. Integralist in aceasta seara, Sergiu Hanca a contribuit la o victorie prețioasa pentru Petrolul, una care i-a readus pe ploieșteni pe loc de play-off. Petrolul…