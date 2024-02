Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Virgil Chirica gasit mort in vila sa din Voluntari. Motivul morții milionarului de 46 de ani este unul destul de suspect. Se pare ca milionarul a luat mai multe pastile și apoi a murit sufocat cu fumul de la un mai multe gratare. Acesta ar mai fi avut o tentativa de sinucidere, similara,…

- Usher a fost regele momentului artistic de la finala SuperBowl 2024. Pauza concertistica in care momentul publicitar atinge an de an cele mai mari recorduri, de milioane de dolari. Vedeta r&b Usher și invitații sai au facut deliciul celor peste 100 de milioane de telespectatori, medie anuala inregistrata…

- Bianca Dragușanu a dat in judecata CNCD pentru amenda primita. A fost sancționata cu 10.000 de lei pentru declarații despre femei pitice ori barbați saraci. Nemulțumita de penalizarea pe care a primit-o din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Bianca Dragușanu contesta in instanța…

- ”Din nou in dialog cu antreprenorii! De data aceasta cu reprezentantii IMM-urilor la prima sedinta de anul acesta a Biroului Permanent de conducere al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania”, anunta, vineri seara, ministrul Economiei, pe Facebook. Stefan Radu Oprea…

- Un barbat a sunat luni seara la 112, dupa ce a fost impuscat in picior pe o strada din Chiajna in urma unui conflict spontan. Politistii au deschis dosar penal si incearca sa identifice toate persoanele implicate, relateaza News.ro.Incidentul a avut loc luni seara, pe o strada din Chiajna, judetul Ilfov.…

- Recent, o decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a subliniat importanța respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitați in ceea ce privește accesul in mijloacele... The post Șoferii mijloacelor de transport in comun sunt obligați sa asiste persoanele cu dizabilitați,…

- Vremea va aduce temperaturi mai ridicate fața de cele din ziua anterioara, dar in unele zone vantul va continua sa fie destul de puternic. Targoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 70%, Vant: 8 km/h. Se vor semnala precipitatii slabe, sub forma de ninsoare la munte, mixte in Transilvania…