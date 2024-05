Un cunoscut muzicant român s-a sinucis! A fost motorul grupului Opis Band. ”Dincolo de șocul în care suntem cu toții…” Teodor Aurelian Popescu, membrul fondator dar și ”motorul” formației Opis Band, a ales sa-și puna capat zilelor. Muzicantul din fruntea cunoscutului Big Band, cu care a susținut sute de concerte și care a lansat multe vedete ale scenei muzicale, s-ar fi spanzurat in casa sa din apopierea Iașului, unde locuia. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit de un vecin. Conform presei locale, motivul pentru care Teodor Aurelian (46 de ani) a ales sa-și curme viața ar fi o dragoste neimplinita. Poliția ieșeana face cercetari pentru a stabili cu circumstanțele decesului. Tobar in mai multe formații,dar și angajat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

