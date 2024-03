Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru „Take” Macri s-a stins din viața la varsta de 92 de ani, la Paris, acolo unde a locuit in ultimii ani. Nascut pe 28 aprilie 1931 la București, Dumitru Macri a evoluat in intreaga sa cariera doar pentru Rapid, in perioada 1950-1965, unde a caștigat Cupa Balcanica in 1964. A imbracat tricoul echipei…

- Este zi de doliu in fotbalul romanesc! A murit Tache Macri, primul roman nominalizat la Balonul de Aur. El s-a stins din viața la frumoasa varsta de 92 de ani. Vestea trista despre trecerea in neființa a fostului jucator de fotbal a fost facuta de FC Rapid 1923, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris, acolo de unde s-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro.„Dumitru…

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris. S-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro. Dumitru…

- Actrita Micheline Presle, o personalitate a cinematografiei franceze, care a jucat in peste 150 de filme, inclusiv in cateva productii realizate la Hollywood, a murit miercuri la varsta de 101 ani, informeaza AFP. "Micheline a murit impacata, in Casa nationala a artistilor din Nogent-sur-Marne",…

- Veste trista din lumea muzicii timișorene: Sergiu Carstea a murit la nici 66 de ani. „Cu tristețe in suflet anunțam decesul fostului nostru coleg și prieten drag, Sergiu Carstea, artist instrumentist, șef partida – trompeta. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei indoliate!”, este mesajul…

- Retras din activitate de doar doi ani, cel poreclit „Matador” in tara sa natala a murit duminica, la varsta de 41 de ani, din cauza unui stop cardiac, in timp ce juca intr-un meci de veterani la periferia orasului Panama.Federatia panameza de fotbal (FEPAFUT) a anuntat decesul sau in cursul serii de…

- Lumea fotbalului este din nou in doliu. Uriașul Gigi Riva, cel mai mare marcator din istoria naționalei Italiei, a incetat din viața la varsta de 79 de ani.Gigi Riva suferea de probleme cardiace, iar duminica fusese dus de urgența la spital. Inițial, medicii reușisera sa-l stabilizeze și au trimis…