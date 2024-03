Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris, acolo de unde s-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro.„Dumitru…

