Doliu în lumea filmului. A murit Stephen Greif, actorul din faimosul serial The Crown Stephen Greif, actorul de teatru și televiziune cunoscut de publicul din Romania grație rolului din faimosul serial The Crown, a murit, pe 23 decembrie, la 78 de ani. Britanicul Stephen Greif care a aparut și in ultimul sezon din The Crown, in rolul președintelui Camerei Comunelor, el si-a pus amprenta asupra publicului britanic in rolul comandantului Travis in seria stiintifico-fantastica din anii 1970 „Blake’s 7”. Provenit din teatru si membru al Royal Shakespeare Company, Stephen Greif a jucat mai ales roluri pe micul ecran, in numeroase seriale si filme de televiziune. Filmul lui David Mamet,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

