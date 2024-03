Stiri pe aceeasi tema

- Contractul se incheie pentru perioada 1 martie ndash; 31 decembrie 2024 Unitatea Militara 02132 Constanta, din strada Aviator Mircea Zorileanu nr. 2, a atribuit contractul de colectare, transport si neutralizare deseuri menajere si reciclabile pentru locatiile Port Militar Dana 0 Constanta si Aerodrom…

- Primaria Comunei Gradina judetul Constanta a lansat un anunt de participare pentru executia de lucrari in cadrul proiectului Modernizare strazi in comuna Gradina, judetul ConstantaObiectul contractului il constituie Executie lucrari in cadrul proiectului "Modernizare strazi in comuna Gradina, judetul…

- Primaria Cernavoda, judetul Constanta, a lansat un anunt de licitatie, aceasta urmand a avea loc pe 5 martie 2024. Autoritatea contractanta isi doreste sa achizitioneze lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului de investitii Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii…

- Santierul Naval Constanta SA organizeaza o licitatie pentru gasirea unei societati care sa se ocupe de proiectare si executie lucrari de construire centrala electrica fotovoltaica cu capacitatea de 3,2 MWp. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 26 februarie 2024, iar licitatia are loc in aceeasi…

- COMUNICAT DE PRESA Azi, 29.01.2024 in prezența domnilor Ciprian Ceclan Oprea, Director executiv in cadrul Consiliului Județean Bistrița-Nasaud și reprezentant al acționarului majoritar Consiliul Județean Bistrița-Nasaud in Adunarea generala a Acționarilor Societații AQUABIS S.A. Bistrița; Razvan Adrian…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a fost semnat contractul de execuție pentru reabilitarea termica a inca unui imobil, situat pe strada Teiului nr. 11. Investiția vizeaza reabilitarea termica a 40 de apartamente și are termen de finalizare 6 luni de la data ordinului de execuție. Valoarea totala a lucrarilor…

- In cursul dimineții de astazi, 16 ianuarie 2024, la sediul Primariei Munnicipiului Blaj a fost semnat contractul de proiectare și execuție a centurii ocolitoare a Municipiului Blaj. Valoarea investiției este de peste 145 milioane de lei (fara TVA), iar finanțarea se realizeaza din fonduri externe nerambursabile.…

- Dinu Iancu Salajanu, președintele Consiliului Județean Salaj, anunța ca a fost finalizat un nou proiect finanțat prin ,,Anghel Saligny”. Valoarea totala a proiectului este de aproximativ o 5,4 milioane de lei și presupune punerea in siguranța a podului peste raul Someș, pe DJ 108S, km 0+300, in localitatea…