Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care provine din comuna vasluiana Padureni a trecut printr-o situație ciudata. Barbatul a scris un comentariu la o postare de pe un grup de socializare, in care care a precizat ca nu s-a schimbat nimic in comuna de 15 ani. „Eu sunt plecat de cațiva ani la munca in Constanța, dar prin intermediul…

- Angajații primariei din comuna botoșaneana Broscauți au plecat intr-o zi de la program cu doua ore mai devreme ca sa poata merge la petrecerea organizata cu ocazia zilei de naștere a unei colege. Mai mulți localnici care aveau probleme de rezolvat au gasit poarta primariei inchisa și s-au plans la presa.…

- V. S. Alimentarea cu apa din cartierul ploieștean Mitica Apostol și, mai mult decat atat, lipsa canalizarii din aceasta zona defavorizata a municipiului Ploiești au fost puncte nevralgice chiar la inceputul ședinței ordinare a Consiliului Local Ploiești, desfașurata ieri, 29 ianuarie, in urma unei interpelari…

- Trimis in judecata pentru ca a dat foc primariei in decembrie 2021, Mihai Marin, primarul comunei argeșene Beleți-Negrești, s-a intors in funcție de peste o saptamana. Acest lucru a fost posibil dupa ce magistrații Tribunalului Argeș i-au admis contestația legata de prelungirea controlului judiciar.

- Mihai Marin, edilul comunei Beleți-Negrești din Argeș, acuzat ca a dat foc sediului Primariei in luna decembrie 2021, gestul sau facad valva in intreaga țara, a scapat de controlul judiciar, dupa cum au decis joi, 11 ianuarie, magistrații Tribunalul Argeș. Primarul atacase hotararea care ii prelungise…

- Primaria Bacau funcționeaza intr-un spațiu nou, modern și accesibil, incepand din aceasta saptamana. Cladirea ofera un mediu mai prietenos și, totodata, mai multe locuri de parcare, spun reprezentanții administrației locale. Aceștia afirma ca iau in calcul integrarea sub același acoperiș a tuturor serviciilor…

- Corriere dello Sport a dezvaluit cum poate ajunge Radu Dragusin la Napoli. Patronul campioanei Italiei, Aurelio De Laurentiis, il vrea cu orice pret pe romanul de la Genoa si a pregatit o noua oferta uriasa. Face totul pentru a castiga duelul de la distanta cu Tottenham. Jurnalistii italieni anunta…

- Radu Dragușin (21 de ani) se afla pe lista scurta de achiziții a lui Napoli la capitolul fundași centrali pentru ianuarie. Corriere dello Sport dezvaluie și care sunt cei doi concurenți, turcul Demiral și japonezul Itakura. Aparatorul lui Genoa poate calca pe urmele lui Vlad Chiricheș, care a evoluat…