Stiri pe aceeasi tema

- Sala de ședințe a Primariei Municipiului Targu Mureș gazduiește marți, 5 martie, de la ora 11.00, un eveniment de semnare a ordinului de incepere pentru o parcare subterana noua, situata in spatele Hotelului Parc. Vor participa primarul Soos Zoltan și Radu Alexandru, reprezentant Geiger Proiecte Construcții…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a susținut miercuri, 14 februarie, o conferința de presa in care s-a discutat despre bugetul local al orașului pentru anul 2024. Edilul a ridicat la fileu mai multe subiecte „sensibile" pentru cetațenii targumureșeni, printre care taierea veniturilor din…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi, 8 februarie, in incinta Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", cu un grup de locuitori din cartierul Dambu Pietros, pentru a dezbate proiectele actuale și viitoare ale orașului. "Prima intalnire din acest an am avut-o cu locuitorii…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat ca va continua intalnirile organizate cu motto-ul "In dialog cu targumureșenii!". "Invit locuitorii din cartierul Dambul Pietros joi, 8 februarie, incepand cu ora 18.00, la Ansamblul Artistic „Mureșul" situat pe Bulevardul 1848 nr. 47, la o intalnire…

- Primarul din Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad, este urmarit penal de procurorii anticoruptie din Targu Mures pentru abuz in serviciu. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi cercetat de DNA Targu Mures in legatura cu incheierea unui contract cu o firma de avocatura in numele Primariei Odorheiu Secuiesc,…

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș din perioada 2000-2020, Dorin Florea, a intentat, in luna noiembrie 2023, o "acțiune in constatare", in instanța, impotriva duo-ului alcatuit din actualul primar Soos Zoltan și Mark Christian Hermann, fost consilier personal al actualului primar. Acțiunea de…

- Tarifele de parcare si abonamente cresc cu peste 13,8% in municipiul Targu Mures incepand cu 1 ianuarie 2024, ca urmare a actualizarii acestora cu rata inflației. Potrivit administrației locale, in zona 0 – centrala/ultracentrala, tariful pentru 30 de minute va fi de 3,5 lei, iar pentru o ora de 6 lei.…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat ca a fost publicat spre consultare proiectul de hotarare care prevede reducerea cu 45 de bani a taxei de gunoi platita de persoanele fizice in anul 2024. Potrivit edilului, experții din cadrul primariei monitorizeaza constant cantitatea de gunoi…