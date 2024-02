Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat ca va continua intalnirile organizate cu motto-ul "In dialog cu targumureșenii!". "Invit locuitorii din cartierul Dambul Pietros joi, 8 februarie, incepand cu ora 18.00, la Ansamblul Artistic „Mureșul" situat pe Bulevardul 1848 nr. 47, la o intalnire…

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, a aratat, miercuri, ca potrivit Registrului de stare civila, in anul 2023, in oras s-au nascut 1730 baieti si 1548 fete, cele mai populare prenume fiind Maria, Anna, Eva, Stefan, David si Bence. Cele mai multe acte de nastere au fost inregistrate in lunile ianuarie…

- Primarul din Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad, este urmarit penal de procurorii anticoruptie din Targu Mures pentru abuz in serviciu. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi cercetat de DNA Targu Mures in legatura cu incheierea unui contract cu o firma de avocatura in numele Primariei Odorheiu Secuiesc,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat ca a fost publicat spre consultare proiectul de hotarare care prevede reducerea cu 45 de bani a taxei de gunoi platita de persoanele fizice in anul 2024. Potrivit edilului, experții din cadrul primariei monitorizeaza constant cantitatea de gunoi…

- Program – Sambata, 2 decembrie: 10.45 – Plecarea lui Moș Nicolae de pe Platoul Cornești: Va invitam sa urmariți momentul special cand Moș Nicolae pornește intr-o aventura unica de pe Platoul Cornești! 10.50 – Intalnire cu Primarul: In cadrul ceremoniei, Moș Nicolae se intalnește și cu primarul orașului,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit marți, 28 noiembrie, de la ora 17.30, in incinta Școlii Gimnaziale "Serafim Duicu" cu un grup de locuitori ai cartierului Mureșeni. Edilul șef al municipiului Targu Mureș a organizat intalnirea pentru a dezbate proiectele orașului, "atat cele…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a participat vineri, 17 noiembrie, la lucrarile Conferinței de antreprenoriat din Bazinul Carpatic. "Este o onoare pentru Targu Mureș sa gazduiasca cea de-a patra ediție a Conferinței de antreprenoriat din Bazinul Carpatic. In calitate de primar al municipiului…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a depus flori miercuri, 15 noiembrie, la statuia din Piața Trandafirilor a lui Bethlen Gabor, principe al Transilvaniei intre anii 1613-1629. "Exista multe moduri de a pune un oraș pe calea dezvoltarii, de a-l consolida, de a-l face mareț, deoarece intr-o…