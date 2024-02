Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și una a fost ranita, joi, in urma unui accident intre doua mașini in localitatea Magurele, județul Ilfov, informeaza Mediafax. Potrivit Poliției Ilfov, accidentul rutier s-a produs cu puțin inainte de ora 19.00, pe șoseaua Atomiștilor, din localitatea Magurele.A fost…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi dupa-amiaza, pe DN2 E85, in zona localitații Cioranca. Traficul rutier este oprit. Primele date arata cu un autoturism Toyota cu numere de București a intrat in coliziune cu cun camion condus din sens opus. „Trafic dirijat pe DN2E85, in Cioranca,…

- Un barbat fara permis si baut s-a rasturnat cu masina intr-un giratoriu de pe DN 5, in comuna ilfoveana 1 Decembrie. Politistii au constatat ca el avea o concentratie de 1,01 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ranit usor in urma accidentului, potrivit News.ro. Accidentul…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, și omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au avut o intrevedere, marți, la București. Au abordat o serie de teme, de la avansarea dosarului privind aderarea la UE pana la proiectele comune. ”Dialogul politic și diplomatic dintre Romania și Republica Moldova…

- Doi barbati de 31 si 32 de ani au murit luni seara, intr-un grav accident rutier petrecut in comuna Magurele din judetul Prahova. Cei doi se aflau la volanul a doua autoturisme care s-au ciocnit violent. Doi copii de circa 3 si 4 ani, implicati si ei in accident, au scapat cu leziuni mai putin grave.

- Tanarul din Alba care, aflat sub influenta alcoolului, a provocat un accident pe DN1 in urma caruia trei tineri au decedat, a fost lasat in libertate, fara nici masura de protecție. Parinții victimelor amenința cu proteste.

- Doi tineri din Dambovița au scapat cu viața, vineri seara, dupa ce s-au oprit cu mașina intr-un cap de pod. Atat șoferul, de 19 ani, cat și un pasager, de 20 de ani, au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Conducatorul auto este de fel din comuna Gura Ocniței. Accidentul a avut loc…

- Un accident cu urmari grave a avut loc marți, 21 noiembrie, in București. Polițiștii fac cercetari pentru a lamuri exact condițiile in care un pieton a murit, dupa ce a fost lovit de un ansamblu rutier format dintr-un autotractor si o semiremorca. Accidentul in urma caruia un pieton și-a pierdut viața…