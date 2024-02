Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri care au schingiuit un caine intr-o localitate din judetul Calarasi au fost retinuti de polițisti pentru actele de cruzime. Politia a fost alertata printr-un apel la 112 despre prezenta unui caine periculos și nesupravegheat pe strazile din Galbinasi, potrivit B1Tv. In urma interventiei, a…

- Polițiștii clujeni au anunțat luni, 5 februarie, ca l-au identificat pe barbatul care a fost filmat in timp ce abandona trei pui de caine pe o strada din localitatea Bagara, din comuna Aghires, și ca l-au amendat cu suma de 4.000 de lei, informeaza News.ro."Cu privire la imaginile aparute in spatiul…

- Pe 22 ianuarie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, cu sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, impreuna cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și Secției de Poliție Rurala Buzoești,…

- Doi polițiști sunt dați ca exemplu de Sindicatul Europol dupa ce au refuzat o șpaga egala cu salariul lor pe o luna. Agenții de poliție și-au facut treaba și nu au iertat un șofer baut care voia sa le dea 1000 de euro. ”1 șpaga = 1 salariu al unui polițistMihai și Zaharia sunt doi agenți de poliție…

- Doi polițiști sunt dați ca exemplu de Sindicatul Europol dupa ce au refuzat o șpaga egala cu salariul lor pe o luna. Agenții de poliție și-au facut treaba și nu au iertat un șofer baut care voia sa le dea 1000 de euro. ”1 șpaga = 1 salariu al unui polițistMihai și Zaharia sunt doi agenți de poliție…

- La data de 16 decembrie 2023, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au sesizat, din oficiu, cu privire la apariția, pe o rețea de socializare, a unor imagini in care apareau mai mulți minori care agresau doi caini, pe o strada din municipiul…

- In urma apariției in mediul online, pe o pagina de socializare (TikTok), a unor imagini video, in care o pisica este lovita in mod repetat cu un bici de un tanar, Compartimentul de Relații Publice din cadrul I.P.J. Brașov este abilitat sa comunice urmatoarele: Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protectia…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 au fost sesizați, sambata, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la kilometrul 42, sensul de mers București spre Constanța, conform IPJ Calarași.Din primele cercetari a reieșit faptul ca un autoturism, condus de un tanar,…