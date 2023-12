Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana a decernat joi premiile anuale, recompensand astfel lucrari publicate in cursul anului 2021. Secția de Filologie și literatura, care rasplatește un numar de opt creații și autori, a decis sa acorde in acest an doar patru premii pentru ediții in domeniul filologico-lingvistic, pentru…

- La doar 24 de ani, impliniți de doua zile, Timeea R. a sfarșit tragic in accidentul din aceasta seara, un accident pe cat de tragic pe atat de stupid. Excavatorul pur și simplu a cazut de pe trailer direct pe mașina in care se aflau cele doua tinere surori, nefiind ancorat corespunzator de cei care-l…

- In tragedia de la Barațca, doua tinere, surori, se aflau in mașina peste care a cazut buldoexcavatorul. Tanara de 24 de ani, Timeea R., de 2 zile și-a serbat ziua de naștere și este profesoara de religie la Școala Mihai Eminescu din Arad. Ea a absolvit in acest an Facultatea de Litere, Istorie și Teologie…

- La doar 24 de ani, impliniți de doua zile, Timeea R. a sfarșit tragic in accidentul din aceasta seara, un accident pe cat de tragic pe atat de stupid. Excavatorul pur și simplu a cazut de pe trailer direct pe mașina in care se aflau cele doua tinere surori, nefiind ancorat corespunzator de cei care-l…

- Cercetarile arheologice din curtea interioara a Universitații din București se leaga inevitabil de istoria Ansamblului manastiresc Sf. Sava. Investigarea zonei a inceput inca din anul 1972, cand cu ocazia unor lucrari de infrastructura, arheologul Aristide Ștefanescu a descoperit o parte din fundațiile…

- In cadrul Festivalului Internațional de Literatura și Traducere de la Iași, la Casa Muzeelor, s-a desfașurat, astazi, dezbaterea cu tema, journalism in zone de conflict. Invitat, Ilie Pintea de la Radio Romania Actualitați. Discuția a fost moderata de colegul nostru Lucian Balanuța. In public s-au aflat…

- Reputat istoric, Venera Achim, originara din Dambovița, membra a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, aflat sub egida Academiei Romane, s-a stins din viața la 61 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul.

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia organizeaza, in perioada 11-25 octombrie 2023, casting in vederea formarii distribuției pentru piese de teatru din opera lui Ion Luca Caragiale. Castingul este destinat tinerilor din Alba cu varsta cuprinsa intre 16 si 28 de ani, pasionați de arta dramatica.…