- In ultima saptamana, Institutul Național de Sanatate Publica a raportat 768 de cazuri noi de rujeola in Romania, conform datelor publicate marți. Acest numar ridica totalul cazurilor confirmate la 18.146, cu 18 decese inregistrate pana acum.

- Lingvista Rodica Zafiu a analizat discursul celor care, in acest an, cer votul romanilor in patru runde de alegeri, ]ntr-un interviu realizat HotNews Romania . Profesoara de limba romana vorbeste, intr-un interviu pentru cititorii HotNews.ro, despre transformarea discursului public si despre ce spune…

- Facultatea de Drept si Stiinte Administrative FDSA din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 23 24 mai 2024, Sesiunea internationala de comunicari stiintifice ale studentilor in drept si stiinte administrative.La eveniment participa peste 80 de studenti de la cinci…

- Craiova a cunoscut maxima dezvoltare ca oraș industrial și tot industria reprezinta viitorul pentru comunitatea noastra. Inainte de 1989, Craiova era unul dintre cele mai importante centre industriale din țara, cu zeci de mii de angajați pe platformele industriale. Multe dintre aceste unitați economice…

- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, a murit in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa, transmit surse oficiale. Soția ambasadorului ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator.…

- Vin informații de ultima ora cu privire la o drama ce a lovit familia ambasadorului Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin. Deces in familia reprezentantului diplomatic al Rusiei la București. Soția ambasadorului Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit marți dimineața, pe fondul unor probleme medicale,…

- Pregatirea in bazele din Romania a militarilor NATO reprezinta, pentru ei, nu numai o ocazie de imbunatațire a tacticilor și procedurilor de lupta. Așa cum ne-au marturisit, este și un bun prilej de a descoperi Romania, cu tot ce are ea mai bun. Capitanul Jon Ferreira, comandantul unei companii portugheze…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…