- Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a primit, saptamana trecuta, vizita de evaluare din partea comisiei desemnate de ARACIS - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior pentru autorizarea programului de Medicina (6 ani), a informat rectorul instituției, ...

- Cezar Sigmirean – Candidat PNL la Consiliul Local Targu Mureș. Este prodecan al Facultații de Științe și Litere "Petru Maior" din cadrul UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș. Este dublu licențiat, in Relații Internaționale și Studii Europene (2008) și Istorie (2009) la UPM Targu Mureș. Are un…

- Cea de-a VI-a ediție a Concursului Național de Traducere intre Limbile Romanice (franceza, italiana, romana, spaniola) si Latina, dedicat Zilei Latinitații, s-a desfașurat sub organizarea Facultații de Litere a Universitații din Craiova, in parteneriat cu Institutul Cervantes din București, ...

- Ministerul Educației (ME) a lansat in consultare publica proiectul de Hotarare privind aprobarea Metodologiei de evaluare externa a calitații educației, precum și Criteriile, standardele și indicatorii de performanța utilizate in evaluarea externa a calitații educației, elaborate de Agenția Romana de…

- Programul de studii de licența Psihologie din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, a fost autorizat de Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS). Programul de studii Psihologie, cu durata de trei ani, va avea locuri bugetate…

- Talentul si pasiunea pentru traducerea in limba franceza ale studentilor de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii au fost recent reconfirmate la Concursul national de traduceri organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la care au participat 12 universitati. Universitatea…

- Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) a efectuat o evaluarea la Universitatea „Constantin Brancusi“ (UCB), in luna martie, insa raspunsul nu a venit pana acum. Rectorul UCB, Moise Bojinca, spune ca va mai dura pana...